"Saaliin nappaamista on vaikea havaita" - tutkijat selvittivät sudenkorentojen ruokalistan

Turun yliopiston tiedotteen mukaan saavutuksen mahdollistivat nykyaikaiset laboratoriomenetelmät.

Tutkimuksessa sudenkorentojen pienenpienistä jätöksistä eristettiin saaliin DNA:ta, josta tutkijat onnistuivat tunnistamaan kymmeniä hyönteislajeja.

Sudenkorennot ovat runsaslukuisia ja melko suuria hyönteisiä. Aikuisina ne hallitsevat ilmatilaa selkärangattomien eliöiden huippupetoina.

- Silti sudenkorentojen ruokavaliota ei ole voitu aiemmin tarkasti selvittää, koska saaliin nappaamista on vaikea havaita. Nyt suomalaisten johtama tutkimusryhmä onnistui ensimmäisenä maailmassa tarkasti selvittämään aikuisten sudenkorentojen saalislajiston, tiedotteessa kerrotaan.

Saaliiksi paljastui suuri joukko hyönteislajeja. Samalla ilmeni, että kolme sudenkorentolajia syövät käytännössä samoja eliöryhmiä – ja että ne jakavat ruokavalionsa lintujen ja lepakoiden kanssa.

Tutkimusryhmä koostui Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön, Helsingin yliopiston maataloustieteiden laitoksen ja Ruotsin maatalousyliopiston tutkijoista.

– Tutkimus on erittäin merkittävä, sillä sudenkorennot ovat maailmanlaajuisesti hyönteismaailman ravintoverkkojen huipulla ja ne säätelevät monien muiden hyönteislajien määriä. Näin ollen on tärkeää tietää tarkalleen, mitä lajeja ne syövät. Siitä me voimme arvioida esimerkiksi sudenkorentojen vaikutuksia ihmiselle haitallisten hyönteisten kantoihin. Silti tähän päivään mennessä tiedot aikuisten sudenkorentojen saalislajeista ovat perustuneet käytännössä yksittäisiin näköhavaintoihin niiden saalistuksesta, tutkimushanketta johtanut Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön tutkija Kari Kaunisto kertoo tiedotteessa.

Yliopiston mukaan tutkimuksessa testattiin samalla myös eri DNA-menetelmien soveltuvuutta sudenkorentojen saalislajien selvittämiseen, joita tulevat tutkimukset voivat hyödyntää.

– Kun Kari tuli esittelemään ideaansa, innostuin siitä välittömästi. Yllätyin, ettei tätä ollut ennen tehty ja otin haasteen heti vastaan. Usein aiemmista tutkimuksista löytyy lähtökohta laboratoriotutkimuksille, mutta tässä tapauksessa kaikki piti aloittaa alusta itse. Uuden projektin alkaessa on hyvä testata eri menetelmiä, ja halusimmekin asettaa hyvän pohjan jatkotutkimuksille, Helsingin yliopistosta Turkuun siirtyvä tutkija Eero Vesterinen toteaa.

Tutkimus on vastikään julkaistu kansainvälisessä Ecology and Evolution -tiedelehdessä.