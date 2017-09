Äidille ehdollista lapsensa pahoinpitelystä – sitoi 12-vuotiaan kädet vyöllä ja hakkasi päätä lattiaan

Oulun käräjäoikeus on tuominnut kolmikymppisen naisen lapsensa törkeästä pahoinpitelystä runsaan vuoden mittaiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Tuomion mukaan nainen hakkasi 12-vuotiaan päätä lattiaan sekä löi lasta vyöllä vartaloon ja henkarilla kasvoihin.

– Puolustuskyvyttömyyttä korostaen lapsen kädet on vielä sidottu vyöllä selän taakse, hän on joutunut olemaan alastomana, pahoinpitelyssä on käytetty vyötä ja vaateripustinta eli astaloja sekä tekijänä on ollut lapsen äiti, tuomiossa todetaan.

Oikeus piti tekoa erityisen julmana. Äiti määrättiin maksamaan lapselle 3 500 euroa kärsimyskorvauksena.

Nainen kiisti syytteen, mutta oikeus katsoi, ettei hänen syyllisyydestään jää järkevää epäilyä. Todisteina oikeudessa olivat muun muassa lapsen oma kertomus ja lääkärin lausunto lapsen vammoista.

Isäpuoli kutsui sosiaaliviranomaiset paikalle

Pian tapahtumien jälkeen lapsi oli kertonut lääkärille, että isäpuoli oli pahoinpidellyt häntä äidin ollessa kaupassa. Esitutkinnassa hän oli kuitenkin kertonut, että äiti oli käskenyt häntä nimeämään isäpuolen tekijäksi.

Lapsen mukaan hän olisi nimennyt isäpuolen pahoinpitelijäksi poliisillekin, ellei kuulustelija olisi sanonut hänelle, että kuulustelussa pitää puhua totta.

Oikeus piti lapsen kertomusta uskottavana, sillä myös hänen sisarensa oli kertonut, ettei isäpuoli ollut missään roolissa pahoinpitelyssä.

Isäpuoli oli oikeuden mukaan kutsunut sosiaaliviranomaiset paikalle pahoinpitelyn jälkeisenä päivänä.