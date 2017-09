Kansainvälinen tilanne näkyy - Reserviläisliiton jäsenmäärä kovassa kasvussa

Sotilaallinen aktiivisuus lähialueillamme näkyy myös Reserviläisliitossa, jonka jäseneksi liittyneiden määrä on noussut kymmenellä prosentilla viime vuodesta, kertoo liitto tiedotteessaan. Mikäli kehitys jatkuu vuoden loppuun saakka samanlaisena, liittyy Reserviläisliiton jäseneksi noin 3300 suomalaista mikä on toteutuessaan kautta aikojen suurin luku.

Edellinen jäsenryntäys oli vuonna 2009, jolloin liiton jäsenyhdistyksiin liittyi 3228 uutta jäsentä. Taustalla oli vuoden 2008 loppupuolella käyty sota Georgiassa. Myös Ukrainassa 2014 käynnistyneet tapahtumat ja Krimin miehitys toivat Reserviläisliittoon runsaasti uusia jäseniä.

Kuluvana vuonna jäseneksi on liittynyt enemmän nuoria kuin aiemmin. Liittyneistä ikäryhmään 15-35 vuotta kuuluu nyt 46 prosenttia, kun viime vuonna 35 vuotta täyttäneitä tai nuorempia liittyneitä oli 39,5 prosenttia. Miehistöön kuuluvien reserviläisten ja reservinupseerien osuus liittyneistä on noussut parisen prosenttia.

Reserviläisliitolla on noin 37.000 jäsentä, joista 58 prosenttia on aliupseereita, 29 prosenttia miehistöä, neljä prosenttia upseereita ja kymmenisen prosenttia armeijaa käymättömiä henkilöitä. 2000-luvulla liiton jäsenmäärä on kasvanut niin, että kokonaisjäsenmäärä on noussut vajaan kolmanneksen. Vahvinta jäsenkasvu on ollut Pohjois-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla, joiden jäsenmäärät ovat 2000-luvulla kaksinkertaistuneet.

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö on vuonna 1955 perustettu Reserviläisliitto ry, jonka organisaatioon kuuluu 18 maakunnallista piiriä ja yli 326 paikallista jäsenyhdistystä. Henkilöjäseniä liiton paikallisyhdistyksissä on noin 37 000.

Reserviläisliiton tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kansalaisten maanpuolustustahtoa sekä reserviläisten ns. kenttäkelpoisuutta. Yleisimpiä toimintamuotoja ovat ammunta, maastotoiminta, liikunta ja urheilu, erilainen koulutus sekä maanpuolustustahdon ylläpitämiseen tähtäävä työ. Myös veteraanityö ja -tuki on laajaa.

Reserviläisliitto on mukana Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminnassa, joka mm. järjestää reserviläisille tarkoitettua sotilaallista koulutusta sekä erilaista onnettomuustilannekoulutusta. Yli 40 prosenttia MPK:n vapaaehtoiskouluttajista on Reserviläisliiton jäseniä. Lisätietoja osoitteesta www.reservilaisliitto.fi.