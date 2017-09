Rinne Ykkösaamussa: Kilpailukykysopimuksen tukeminen pudotti SDP:n kannatusta

Kilpailukykysopimuksen puolustaminen on yhtenä tekijänä vaikuttanut SDP:n kannatuksen laskuun. Näin arvioi puheenjohtaja Antti Rinne Ylen Ykkösaamussa. Rinteen mielestä on mukavaa, että tuoreen gallupin perusteella SDP:hen luotetaan taas vähän enemmän. Hurraa-huutoihin luvut eivät kuitenkaan hänen mielestään anna aihetta.

Rinne uskoo, että eduskunnan aloitettua työnsä politiikan arki vahvistuu taas ihmisten mielissä.

– Meillä on joka päivä kova taistelu siitä, että suomalaisten eriarvoisuuskehitys saadaan pysäytettyä, Rinne sanoi.

Sopimusyhteiskunnan tukeminen sinänsä on Rinteen mielestä tärkeää. Hän kuitenkin jälleen sanoi hallituksen pakottaneen kilpailukykysopimuksen yhteydessä työmarkkinajärjestöt siihen, että julkisen sektorin työntekijöiltä vaadittiin isommat leikkaukset kuin muilta.

Rinteen mukaan valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) voisi yhä perua lomarahaleikkaukset.

– Hänellä on mahdollisuus korjata asia, Rinne sanoi.

Rinteen mukaan SDP:n tavoite presidentinvaaleissa on, että puolueen ehdokas Tuula Haatainen on toisella kierroksella. Ilman SDP:tä presidenttiehdokkaat eivät puhuisi niin paljon esimerkiksi ilmastonmuutoksesta, köyhyydestä ja pakolaisuuden juurisyistä, Rinne arveli.

HS-gallup: Vihreät putosi kolmanneksi

Helsingin Sanomien gallupin mukaan SDP on noussut Suomen toiseksi suosituimmaksi puolueeksi ohi vihreiden. Puolueen kannatus on noussut puoli prosenttiyksikköä edelliseen HS-gallupiin verrattuna ja on nyt 17,8 prosenttia.

Kolmanneksi putosi vihreät. Puolue nousi edellisessä mittauksessa Suomen toiseksi suorimmaksi puolueeksi 17,5 prosentin kannatuksella. Nyt puolueen kannatus on laskenut 16,7 prosenttiin.

Myös neljänneksi pudonneen keskustan kannatus on laskenut ja on nyt 16,1 prosenttia.

Suosituin puolue on edelleen kokoomus, jonka kannatus on noussut 21,1 prosenttiin. Myös perussuomalaisten kannatus on noussut. Puolueen kannatus on nyt 9,2 prosenttia eli lähellä lukemia, joissa puolue oli ennen jakautumistaan kesäkuun puoluekokouksen jälkeen. Sinisten kannatus on puolestaan pudonnut edellisestä mittauksesta ja on nyt 1,3 prosenttia.

Vasemmistoliiton kannatus on laskenut 7,9 prosenttiin, RKP:n pysynyt 4,5 prosentissa ja kristillisdemokraattien pudonnut 3,2 prosenttiin.

Kantar TNS haastatteli kyselyä varten reilut 2 500 ihmistä elo-syyskuussa. Virhemarginaali on suurimmilla puolueilla noin kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.