Vaasassa palaneen kerrostalon asukkaat edelleen evakossa – tuli tuhosi ullakon

Vaasan öisessä tulipalossa pahoin vaurioituneen kerrostalon asukkaat ovat edelleen evakossa. Vaasan Teirinkadulla kahdeksankerroksisessa talossa syttyi aamuyöllä tulipalo, joka levisi ylimmän kerroksen asunnon parvekkeelta ullakolle.

Päivystävä palomestari Thomas Nyqvist kertoo, että ullakko on tuhoutunut ja neljä asuntoa on kärsinyt pahoja vahinkoja. Talon muissa asunnoissa on savu- ja vesivahinkoja.

Sammutustyöt ovat ohi, mutta pelastuslaitos on edelleen paikalla tarkkailemassa tilannetta.

Palon syttymissyy ei ole vielä selvillä.

– Sitä tutkitaan perusteellisesti nyt päivän mittaan yhdessä poliisin kanssa, Nyqvist sanoo.

Vajaat sata ihmistä evakkoon

Sankan savun takia yöllä evakuoitiin myös palopaikan viereinen kerrostalo. Sen asukkaat pääsivät aamulla palaamaan koteihinsa.

Palotalon asukkaille kotiinpaluu ei koita vielä hetkeen. Nyqvist kertoo, että suuri osa evakuoiduista on löytänyt majapaikan ystävien tai sukulaisten luota.

– Lisäksi sosiaaliviranomainen on järjestänyt kymmenkunnalle tilapäistä turvaa muualta.

Yön aikana evakuoitiin yhteensä vajaat sata asukasta. Nyqvistin mukaan evakuointi onnistui hyvin.

Palossa ei sattunut vakavia loukkaantumisia. Yöllä kaksi ihmistä vietiin sairaalaan tarkistettaviksi heidän hengitettyään savua.