Karhut kulkevat 7-vuotiaan koulureittiä pitkin - kaupunki ei myönnä petokyytiä

Joensuun kaupunki ei myöntänyt Kiihtelysvaaran Keskijärvellä asuvan Kauhasen perheen seitsemänvuotiaalle tyttärelle petokyytiä, vaikka Joensuun riistanhoitoyhdistys sitä suositteli.

Tyttären koulumatka on 13 kilometriä, josta kävelymatkan osuus on 1,2 kilometriä.

- Kyse ei ole pitkästä matkasta taksille mutta pitkästä matkasta lapselleni, kertoo perheen äiti Hanna Kauhanen.

Riistanhoitoyhdistyksen lausunnossa todetaan, että alueella on tehty useita karhuhavaintoja ja alueella on myös karhunpentuja. Aluetta kuvaillaan tyypilliseksi karhualueeksi. Myös seudun ilveskanta on runsas. Alue on myös susilauman reviirin reuna-aluetta, jonka sudet käyvät tarkastamassa säännöllisesti.

Riistanhoitoyhdistyksen mukaan karhuista ei ole vaaraa, ellei ihminen joudu pennun ja emon väliin tai karhu joudu yllätetyksi. Tämä on kuitenkin todennäköistä, koska asiaan liittyy lapsi ja kävelymatka on pitkä.

- Alueen metsästysjaoston mukaan karhut, kuten kaikki muutkin eläimet, kulkevat juuri tyttöni koulureittiä tai sen yli, sillä maasto ja sen muodot ohjaavat niiden liikettä, Hanna Kauhanen kertoo.

- Seurue oli metsästänyt viimeisimpiä karhulupia elokuun loppupuolella, ja karhun yöjälki ylitti tyttöni koulureitin kaksi kertaa. Itse karhu löytyi makaamasta vain parinsadan metrin päästä siitä, mistä taksi tyttöni hakee. Lisäksi havaintoja on tehty naapureiden riistakameroiden kautta useista eri karhuista.

Päätös pihaan asti yltävästä koulukyydistä oli kuitenkin kielteinen, koska petojen käyttäytymiseen ei ole liittynyt häiriökäyttäytymistä. Kaupungin kannan mukaan pelkät näkö- ja jälkihavainnot eivät ole kuljetuksen myöntämisperuste.

Kauhasen perhe on valittanut päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Lue lisää: Vain kaksi petokyytiä myönnetty - 16 haettu

Koko juttu tilaajien luettavissa: Kiistaa petokyydistä Keskijärvellä - Joensuun kaupunki eri mieltä kuin perhe ja riistanhoitoyhdistys