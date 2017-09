Vaakakapinan aloittanut Jenny Lehtinen: "On traagista, että ihmiset jättävät asioita tekemättä lihavuuden takia"

Jenny Lehtinen, 39, on antanut kasvot lihavalle suomalaiselle naiselle. Lehtinen on äänitorvi, joka puhuu lihavien asioista haastatteluissa ja televisiossa. Hän on viimeiset puolitoista vuotta ylläpitänyt päätyönään Läskimyytinmurtajat-nimistä Facebook-ryhmää ja tehnyt aiheeseen liittyvää radio-ohjelmaa Ylelle. Lisäksi hän on käynnistänyt Vaakakapina-nimisen liikkeen. Se kannustaa ”lopettamaan laihduttamisen ja aloittamaan elämän”.

Vaakakapinan myötä suomen kielessä on yleistynyt uusi sana, kehopositiivisuus. Se tarkoittaa, että ihminen viihtyy kehossaan, oli hän minkä kokoinen tahansa.

Aktiivinen vertaistukiryhmä

Läskimyytinmurtajista tuli nopeasti todella suosittu. Ryhmässä on nyt yli 30 000 jäsentä, ja keskustelu on aktiivista. Kertomukset keräävät usein tuhansia tykkäyksiä ja satoja kommentteja. Ryhmässä ihmiset ovat jakaneet kipeitä ja surullisia asioita elämästään lihavana:

Juhliin on inhottavaa mennä sukulaisten kommenttien takia. Unelmien työpaikkaa ei uskalla edes hakea. Lenkille ei kehtaa lähteä, koska vastaan saattaa tulla teinipoikaporukka tai humalaisia, jotka huutelevat vitunläskiä. Eihän lihava voi mennä balettitunnille!

Monien mielestä on helpompi jäädä kotiin kuin kokea syyllisyyttä ja häpeää.

- Ihmiset jättävät asioita tekemättä. Sen tajuaminen on aika traagista heille itselleen, Lehtinen sanoo.

Facebook-ryhmässä kehonkuvaongelmien kanssa kamppailevat saavat vertaistukea ja näkevät, että muutkin kipuilevat samojen asioiden kanssa. Ryhmässä kannustetaan ihmisiä lähtemään balettitunneillle ja eletään mukana, kun joku hakee unelmiensa työpaikkaa urheiluvaatekaupasta. Ja iloitaan, kun joku lopulta saa sen työpaikan.

Keskusteluja ministerien kanssa

Vaakakapina-liike on herättänyt myös yhteiskunnallista kiinnostusta. Tänä syksynä Lehtinen tapaa kaksi ministeriä, jotka haluavat keskustella Lehtisen kanssa hänen esille nostamistaan asioista.

Monien lihavuustutkijoiden ja Lehtisen mielestä lihavuus ei ole vain yksilön terveydellinen ongelma. Se on yhteiskunnallinen ongelma.

- En minä näitä asioita ole omasta päästäni keksinyt. Viha kehoja kohtaan tulee ulkopuolelta, Lehtinen sanoo.

- Meillä on yhteiskunta, joka viihdeteollisuutta myöten antaa sellaisen kuvan, että on okei nauraa läskeille ja ajatella tietyllä tavalla lihavista. Että jos minua kohdellaan huonosti, se on ihan oikeutettua, koska minähän olen lihava, hän sanoo.

- Ei se ole okei. Jokaisella on oikeus olla sellainen kuin on.