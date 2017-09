Keskustan kansanedustajat esittävät seksin oston kriminalisointia

Joukko keskustan kansanedustajia esittää, että seksin osto kriminalisoitaisiin. Asiasta on jätetty kirjallinen kysymys eduskunnan puhemiehelle.

Kysymyksen ovat allekirjoittaneet myös Savo-Karjalan kansanedustajat Elsi Katainen ja Hannakaisa Heikkinen.

Suomessa seksin osto on nykyisen lain mukaan kriminalisoitu, jos seksin myyjä on alaikäinen tai ihmiskaupan uhri. Muissa tapauksissa seksin osto on sallittu.

Kirjallisessa kysymyksessä kysytään, mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä seksin oston kriminalisoimiseksi.