Yläasteikäiset tytöt ostavat nuuskaa Snapchatin kautta - "Aina tietää jonkun, keneltä ostaa"

Tulli takavarikoi kuluvan vuoden tammi–kesäkuussa 583 kiloa nuuskaa. Viime vuoden vastaavana aikana takavarikkoon jäi yli kaksinkertainen määrä eli 1 237 kiloa. Asiasta kertoo Keskisuomalainen.

Koko viime vuonna Tulli takavarikoi nuuskaa yli 3 400 kiloa, joka on kaikkien aikojen ennätys. Nuuskatakavarikot kolminkertaistuivat edellisvuodesta.

Nuuskaa saa, kun sitä haluaa, myös yläkoululainen. THL:n tämän vuoden kyselyssä kysyttiin avoimella kysymyksellä, mistä nuuskaa on hankkinut. Kysymykseen vastanneista valtaosa (73%) oli saanut tai ostanut nuuskaa kavereiltaan. Nuuskaa oli hankittu myös naapurimaihin suuntautuvilta matkoilta ja laivoilta.

– Kyllä kaikki tietävät nuuskan haitat, mutta niistä ei välitetä, toteaa kaksi jyväskyläläistä, yläkouluikäistä tyttöä.

He nuuskaavat itsekin, toinen säännöllisemmin, toinen vähemmän. Kumpikaan ei pidä omaa nuuskan käyttöään ongelmana.

– Koen, että se ei ole mikään sellainen, etten pystyisi pääsemään eroon. Se on enemmän vain tapa, toinen tytöistä pohtii.

Heidän elämään nuuska tuli kavereiden kautta. Kyse ei heidän mukaansa ollut ryhmäpaineesta, vaan kun kaveri käytti, kokeilunhalu iski itsellekin. Kun kaveri myös möi nuuskaa, ostaminen oli helppoa.

Nuuskaa myydään myös sosiaalisen median kautta. Facebookissa nuuskanmyyntiryhmiä on niin paikallisia kuin valtakunnallisiakin, osa avoimia, osa suljettuja ryhmiä, mutta jäseniä on jokaisessa satoja. Jäsenlistat ovat julkisia, ja avoimissa ryhmissä nuuskaa myydään omalla nimellä ja naamalla. Tyttöjen kanava on usein Snapchat.

– Aina tietää jonkun, keneltä ostaa.

THL:n mukaan 14-vuotiaista tytöistä yksi prosentti nuuskaa, 16-vuotiaista neljä prosenttia. Nuuskaavia poikia oli 14-vuotiaista kolme prosenttia, 16-vuotiaista 12 prosenttia.

