"Together Strong in the North" - Puolustusvoimat julkaisi videon kansainvälisestä harjoituksesta

Suomen puolustusvoimat on osallistunut kaikilla puolustushaaroilla Ruotsin puolustusvoimien pääsotaharjoitukseen Aurora 17:ään.

Maavoimien mukaan kansainvälisen harjoituksen aikana on saatu mainioita kokemuksia joukkojen siirroista, yhteisestä johtamisesta sekä erilaisista toimintatavoista.

Puolustusvoimat julkaisi Aurora 17 – Together Strong in the North -videon Youtubessa sunnuntaina.

Puolustusvoimien verkkosivujen mukaan harjoitus järjestetään 11.–29. syyskuuta Tukholman, Gotlannin ja Göteborgin sekä eteläisen Itämeren alueilla.

Harjoitukseen osallistuu Ruotsista noin 19 000 sotilasta ja muita viranomaisia, sekä joukkoja Liettuasta, Norjasta, Puolasta, Ranskasta, Tanskasta, Virosta ja Yhdysvalloista.