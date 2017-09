Puolukkasadosta tulossa erinomainen - marja jo kypsää koko maassa

Puolukkasadosta saadaan tänä vuonna hyvä, kerrotaan Arktisista Aromeista.

Puolukka on tällä hetkellä kypsää jo koko maassa. Sato myöhästyi noin kolme viikkoa normaalivuoteen verrattuna.

Pohjoisessa Suomessa puolukka on jäänyt viileän kesän vuoksi paikoitellen normaalia pienemmäksi. Sato on kuitenkin niin runsas, että todennäköisesti puolukan keskimääräinen vuosisato ylittyy selvästi koko maassa. Keskimääräinen puolukan vuosisato on 257 miljoonaa kiloa.

Koska puolukka oli myöhässä, puolukan osto alkoi vasta thaipoimijoiden viisumikauden loppuvaiheessa.

- Puolukan loppusadon poiminta on jäänyt lähes kokonaan kotimaisten poimijoiden varaan. Kun sato on hyvä, toivoisi, että sitä saataisiin nyt talteen, Arkisten Aromien Simo Moisio toteaa tiedotteessa.