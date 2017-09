RKP:n kansanedustajat jättivät kirjallisen kysymyksen susikannan vähentämisen helpottamisesta

RKP:n kansanedustajat Thomas Blomqvist ja Mats Nylund ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen, jossa he vaativat, että liian suuren susikannan vähentämistä on helpotettava. Lisäksi vahingonkorvauksiin on budjetoitava lisää rahaa.

- Riistanhoito on viranomaisasia, mutta kirjallisella kysymyksellä haluamme tuoda ihmisten huolen ministerin tietoisuuteen ja kiinnittää ministerin ja Suomen riistakeskuksen huomion ongelmiin poikkeuslupien myöntämisessä ja vahingonkorvausten ja riista-aitojen maksussa, kansanedustajat toteavat.

- Ihmisten huoli on otettava vakavasti. Kun susikanta levittäytyy asutetuille alueille, poikkeuslupien nopean myöntämisen tärkeys kasvaa, jotta ongelmia aiheuttavat susiyksilöt voidaan poistaa nopeasti.

Kansanedustajat kysyvät maa- ja metsätalousministeri Jari Lepältä mihin toimenpiteisiin hän aikoo ryhtyä, jotta suden aiheuttamia vahinkoja voidaan toisaalta ehkäistä, mutta myös korvata vahingonkorvauksin.

Myös SDP:n kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta on allekirjoittanut kysymyksen.