Poliisi pyytää havaintoja kadonneesta miehestä - tavattu viimeksi Tromssassa kaksi viikkoa sitten

Poliisi pyytää yleisön havaintoja 43 -vuotiaasta tamperelaisesta Tommi Kannisesta. Mies on poistunut asunnoltaan 6. elokuuta. Kanninen oli tavattu Norjan Tromssassa, josta hän poistui 12. syyskuuta.

Tämän hetken tiedon mukaan Kanninen olisi palannut Suomeen. Toistaiseksi hänen olinpaikastaan ei ole mitään tietoa.

Kanninen on ollut liikkeellä omistamallaan Toyota Corolla -merkkisellä henkilöautolla, jonka rekisteritunnus on JFF-803. Auto on väriltään hopea/metallihohtoinen ja vuosimalliltaan 2003.

Kanninen on noin 175 cm pitkä ja vankkarakenteinen. Hänellä on lyhyet tummat hiukset.

Havainnot Kannisesta tai hänen käyttämästään henkilöautosta pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla tai puhelinnumeroon 0800-90022.