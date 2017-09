10 hengen saunabussia kaupataan nettihuutokaupassa - toimi aiemmin viinabussina

Verkkohuutokauppa Huutokaupat.comissa kaupataan poikkeuksellista kulkupeliä. Kyseessä on Volvo B59 -linja-auto, jonka sisällä on kymmenen hengen sauna.



Sauna on varustettu Magnum-kiukaalla ja omilla kaiuttimilla, ilmoituksessa kerrotaan. Bussin katolta löytyy lisäksi koko korin kokoinen kattoterassi terassikalusteineen.

Myynti-ilmoituksen mukaan saunabussi on viimeksi ollut aktiivikäytössä Taxfreematkojen viinabussina Helsingin ja Tallinnan välillä. Saunabussi on teknisesti täysin kunnossa, ja se on katsastettu viimeksi vuonna 2014.

Linja-auto on vuosimallia 1978, ja siihen on rakennettu sauna vuonna 2012. Ajoneuvo on rekisteröity tällä hetkellä linja-autoksi, mutta se voidaan ilmoituksen mukaan muutoskatsastaa C-kortilla ajettavaksi matkailuautoksi.

Saunabussissa on huutoaikaa tämän viikon lauantaille asti. Toistaiseksi korkein tarjous on 1520 euroa.

Linkki ilmoitukseen tässä.