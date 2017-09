Pirkanmaalainen mies tuomittiin yli 850 000 lapsipornokuvan hallussapidosta

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi tiistaina kolmen vuoden ja kahden kuukauden vankeuteen miehen, jonka hallusta on löydetty yli 850 000 lapsipornokuvaa ja yli 18 000 lapsipornovideota.

Lisäksi mies on ladannut yli puolet kuvista internetiin muiden nähtäville. Myös osa videoista on ladattu nettiin. Joukossa on sellaista kuva-aineistoa, jossa lapsi on erityisen nuori tai häntä on kohdeltu erityisen nöyryyttävästi.

Rikokset ovat tapahtuneet viime vuonna ja tämän vuoden alussa.

Lasse Robert Willner tuomittiin törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä sekä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta. Tuomioon sisältyy hänen aiemmin saamansa ehdollinen vankeusrangaistus.