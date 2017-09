Pirkanmaalaista miestä syytetään yli 850 000 lapsipornokuvan hallussapidosta

Syyttäjä vaatii vähintään kolmen vuoden vankeustuomiota miehelle, jonka hallusta on löydetty yli 850 000 lapsipornokuvaa ja tuhansia lapsipornovideoita. Lisäksi mies on syytteen mukaan ladannut yli puolet kuvista internetiin muiden nähtäville.

Syytteen mukaan joukossa on sellaista kuva-aineistoa, jossa lapsi on erityisen nuori tai häntä on kohdeltu erityisen nöyryyttävästi.

Juttua käsitellään Pirkanmaan käräjäoikeudessa.