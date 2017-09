Autoliitto: Käytä sumuvaloja näin sumuisessa kelissä

Lähipäivinä sää on hyvin sumuinen, ja se aiheuttaa haasteita etenkin liikenteeseen.

Selvitä, toimivatko autosi valot, miten ne toimivat ja miten niitä käytetään. Näin kehottaa Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen, jonka mielestä takasumuvalo on tärkeämpi kuin etusumuvalot.

– Jos sinun on vaikea havaita edellä ajavan auton perää, on todennäköistä, että myös takanasi ajavan on vaikeaa nähdä sinut. Tällöin on syytä kytkeä takasumuvalo päälle näkyvyyden parantamiseksi ja peräänajoriskin pienentämiseksi.

Sumuvaloja saa käyttää sumussa sekä rankassa vesi- tai lumisateessa. Takasumuvaloa saa käyttää myös, jos ajamisen nostattama lumi, pöly tai kura oleellisesti rajoittaa näkyvyyttä.

Sumuvalojen tarpeeton käyttö on kiellettyä, koska se häikäisee suotta muita. Tämä pätee myös takasumuvaloon, jota voidaan luulla virheellisesti jarruvaloksi, Vesalainen mainitsee.

Etusumuvalojen kirkas keila on leveä ja hyvin lyhyt. Teppo Vesalainen huomauttaa, että silmä mukautuu kirkkaasti valaistulle lähialueelle, jolloin kuljettaja voi tiedostamattaan havainnoida liian lähelle.

– Tietyissä autoissa takasumuvalon saa päälle vain etusumuvalojen ollessa päällä. Tällöin on ajettava etusumuvalot päällä sellaisissakin tilanteissa, joissa vain takasumuvalon käyttö olisi perusteltua. Tämä on pienempi riski kuin ilman takasumuvaloa ajaminen, Vesalainen arvioi.

Hän muistuttaa myös, että joissakin autoissa perä on pimeä, kun ajetaan päiväajovaloilla.