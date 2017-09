Soterahoitus huolestuttaa SuPerin Paavolaa - "Kaikkialla jo hyvin tiukalle vedetty henkilöstömitoitus"

Paavolan mukaan soterahoitus on lähes aina kaikissa kunnissa alimitoitettu. Siun sotella on edessään monien miljoonien säästötavoite, josta neljä miljoonaa pitäisi kerätä henkilöstösäästöinä.

- Ongelmana on edelleen, että kaikkialla on jo hyvin tiukalle vedetty henkilöstömitoitus. Henkilöstösäästöt ovat, kuten kaikki menneet ajat tietävät, hyvin lyhtynäköistä toimintaa. Sotetoiminta on lakisääteistä, niin usein nämä säästöt synnyttävät enemmän kuluja, Paavola toteaa.

Hänen mukaansa ongelmana on, että sotekuvio on edelleen auki, eikä kukaan tiedä, miten rahoitus tulee muodostumaan tulevina vuosina.

- Ehkä paras olisi se kuntayhtymä, jolla annettaisiin myös verotusoikeus. Tähän poliittiseen ilmapiiriin ja aikaan se ei ehdi eikä sovi, mikä on harmi, toteaa Paavola toteaa.

Paavola tapasi Joensuussa pääluottamusmiehiä, joiden mukaan luottamusmiesten ja työnantajan edustajien välinen yhteistyö on ollut tiivistä ja asioita on viety eteenpäin keskustelevassa ilmapiirissä. Työtä on vielä edessä muun muassa palkkaharmonisoinnissa.