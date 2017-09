Onnettomuustutkija kertoo: Näin ihmiset toimivat onnettomuuspaikoilla - "selfie kuolleen kanssa"

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntaan kuuluva Trafin johtava asiantutija Inkeri Parkkari kertoo blogissaan ihmisten käyttäytymisestä onnettomuuspaikoilla. Tutkijalautakunnassa Parkkari tutkii muun muassa kuolemaan johtaneita liikenneonnettomuuksia.

Parkkari on usein nopeasti onnettomuuspaikalla, ja on nähnyt ihmisten erilaisia tapoja suhtautua onnettomuuksiin.

- Onnettomuuspaikalle sattumalta tulleiden henkilöiden käyttäytymisessä on myös erilaisia toimintatapoja, joista rehellinen uteliaisuus – Mitä täällä on tapahtunut? Kuoliko joku? – on lievimmästä päästä, hän kirjoittaa.

Parkkari kertoo ihmettelevänsä etenkin heitä, jotka kuvaavat kännyköillään tapahtunutta. Osan käytös herättää myös vastenmielisyyttä.

- Olen todistanut myös tilanteen, jossa kolarissa menehtyneen kanssa on otettu selfie. Täytyy myöntää, että tuntui vastenmieliseltä huomata tapahtuma.

Parkkari antaa myös muutaman ohjeen, miten toimia, jos joutuu tilanteeseen, missä joku on menettänyt läheisensä.

- Mikäli joudut tilanteeseen, jossa joku on äkillisesti menettänyt läheisensä tai ollut mukana onnettomuudessa, kannattaa muistaa muutama seikka: kuuntele, ole lähellä, tarjoa konkreettista apua arjessa, pidä yllä toivoa ja auta tarvittaessa hakemaan ammattiapua.

Parkkarin blogikirjoituksesta kertoi ensimmäisenä MTV.