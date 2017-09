Eduskunta saa uuden puhemiehen helmikuussa – Lohelan paikka menossa kokoomukselle

Eduskunnan puhemies vaihtuu helmikuussa seurauksena perussuomalaisten hajoamisesta. Sinisen eduskuntaryhmän Maria Lohelan hallussa nyt oleva paikka menee eduskunnan perinteiden mukaisesti toiseksi suurimmalle ryhmälle eli kokoomukselle.

Samalla toisen varapuhemiehen paikan saa suurin oppositiopuolue SDP.

– Me olemme oikein tyytyväisiä tähän ratkaisuun ja löydettyyn sopuun, sanoo SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

Puolue vaati äänekkäästi oppositiolle edustusta puhemiehistöön jo vaalikauden alussa, jolloin varapuhemiehen paikat menivät keskustalle ja kokoomukselle.

Lindtman sanoo, että nyt parlamentarismin periaatteita kunnioitetaan läpi linjan eli niin, että vaikka hallituksen enemmistö on nyt ohut, niin hallituspuolueilla on kaikissa valiokunnissa ja jaostoissa enemmistö.

Eduskuntaryhmien voimasuhteet menivät uusiksi alkukesällä, kun perussuomalaiset hajosi kahtia puheenjohtajavaihdoksen jälkeen. Puolueesta irtautuneella sinisellä eduskuntaryhmällä on nyt 19 kansanedustajaa ja perussuomalaisilla 17.

SDP:stä nainen nuijan varteen?

Puhemiehen paikalle on perinteisesti soviteltu kansanedustajia, joilla on taustallaan vahva parlamentaarinen kokemus. Ilta-Sanomien tietojen mukaan puhemieheksi olisi kokoomuksesta nousemassa Ilkka Kanerva, josta tuli vastikään eduskunnassa pisimpään istunut kansanedustaja. Varapuhemiehen paikalla kokoomuksesta on tänä vuonna istunut entinen ryhmänjohtaja Arto Satonen.

SDP:stä kokeneempaa kaartia edustavat esimerkiksi entinen puhemies Eero Heinäluoma sekä ex-puheenjohtaja ja -valtiovarainministeri Jutta Urpilainen.

Lindtman ei halua ottaa tässä vaiheessa suoraan kantaa siihen, millainen merkitys sukupuolella on varapuhemiesasiassa eli pitäisikö paikalle saada nainen.

– Se on tärkeä periaate aina kokonaisuudessaan, mutta en lähde nyt ollenkaan nimispekulaatioihin meidän enkä muidenkaan osalta. Se on helmikuun asia, johon palataan sitten myöhemmin, Lindtman sanoo.

Keskustan varapuhemiehen paikkaa on pitänyt Mauri Pekkarinen, joka oletettavasti jatkaa tehtävässä.