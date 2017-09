Kanta.fi on Kelan ylläpitämä valtakunnallinen sähköinen arkisto. Omakanta on nettipalvelu, jossa voi tarkastella omia sähköisiä reseptejä ja potilastietoja. Kelain puolestaan on käyttöliittymä lääkäreille ja hammaslääkäreille.

Häiriö havaittiin keskiviikkona aamupäivällä. Kelan mukaan palvelujen toimintaa seurataan tehostetusti.

Apteekkien ja terveydenhuollon käytössä olevat Resepti-palvelu ja Potilastiedon arkisto toimivat Kelan mukaan normaalisti.