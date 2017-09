Macronin avaukset pohjustavat EU-johtajien tulevaisuuspohdintoja

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin tiistaiset avaukset pohjustavat EU-johtajien tulevaisuuspohdintoja. Tänään illalla EU-maiden johtajat kokoontuvat Tallinnassa epäviralliselle illalliselle huomisen epävirallisen huippukokouksen alla. Tiettävästi Macron on itse toivonut illalliskeskustelua EU:n tulevaisuudesta.

Ennen illallista Macron tapaa Saksan liittokanslerin Angela Merkelin. Merkelin tuki Macronin kaavailemille EU:n uudistussuunnitelmille on erittäin tärkeä.

Macronin linjapuhe tiistaina Euroopan unionista oli ylevien visioiden ja konkreettisempien ehdotusten runsaudensarvi. Ennakko-odotusten mukaisesti hän mainitsi ajatuksen euroalueen yhteisestä budjetista ja puolustusyhteistyön tiivistämisestä. Yli puolitoista tuntia kestänyt aloitteiden sarjatuli sisälsi myös paljon muuta.

Tänään illalliselle osallistuva pääministeri Juha Sipilä (kesk.) suhtautuu kielteisesti Macronin ehdotukseen EU:n budjetin kartuttamisesta uusilla veroilla. Sipilä kirjoitti tiistaina blogissaan, että Suomi on suhtautunut verotusoikeuden antamiseen unionille kielteisesti, kuten suurin osa jäsenmaista.

Sipilän mielestä Euroopan talous- ja rahaliiton Emun kehittämisessä on edettävä hallituin askelein. Ensin on saatava kunkin maan omat uudistukset tehtyä ja jäsenmaiden talous kuntoon. Pankkiunionin jo sovitut askeleet on Sipilän mukaan pantava toimeen ja siten riskitasoa selvästi laskettava ennen kuin voidaan vakavasti puhua uusista rahaliiton syventämiseen tähtäävistä toimista.

– Torstaina tapaamme EU:n hallitusten päämiesten kanssa Tallinnassa. Uskon, että illan keskustelusta tulee mielenkiintoinen, Sipilä sanoi blogissaan.

Limnéll puhuu EU-johtajille perjantaina

Huomenna Tallinnassa järjestetään digiasioihin keskittyvä EU:n epävirallinen huippukokous. Kokouksessa on poikkeuksellista suomalaisväriä, sillä Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professorin Jarno Limnéll on kutsuttu kokoukseen puhumaan.

Kaikki EU-johtajat eivät kokoukseen tule, Espanjan pääministeri Marian Rajoy jää kotimaahan, jonka yhtenäisyys natisee Katalonian sunnuntain kansanäänestyksen alla.

Kokousrumbaa EU:ssa riittää, sillä EU-johtajia odottaa virallinen huippukokous jo varsin pian lokakuussa.