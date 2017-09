Reserviläisliitto halukas muodostamaan reservipoliisin

Reserviläisliitolla on halua ja valmiutta tukea reservipoliisin muodostamisessa, toteaa Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Ismo Nöjd blogissaan.

Poliisihallitus on päättänyt selvittää niin sanotun reservipoliisin käyttömahdollisuudet poliisin toiminnan tukena. Reservipoliisia käytettäisiin kriisitilanteissa kansalaisten turvallisuuden varmistamiseksi.

- Reserviläisliitossa on kaikkiaan 1061 sotilaspoliisikoulutettua jäsentä, joista sotilasarvonsa ilmoittaneita upseereita on 122, aliupseereita 606 ja miehistöä 329. Heistä 20-35 vuotiaita on yli 600 henkilöä ja 36-50 vuotiaita lähes 400 henkilöä. Reserviläisliiton jäsenet ovat vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta kiinnostuneita kansalaisia ja vapautuessaan aikanaan Puolustusvoimien sodan ajan tehtävistä, he muodostavat otollisen ryhmän rekrytoida henkilöstöä reservipoliisiin, Ismo Nöjd.

- Nykymaailmassa vakavia poikkeustilanteita saattaa syntyä jo rauhan aikana tilanteissa, joissa ei vielä ole ylittynyt kynnys ottaa valmiuslain tai puolustustilalain valtuuksia käyttöön.

Reservipoliisin vahvuudeksi on kaavailtu 2 000 - 3 000 henkilöä.