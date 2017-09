Sunnuntaisuomalainen Lihan himo -juttu palkittiin Pohjois-Euroopan parhaana

Sunnuntaisuomalainen on voittanut koko kilpailun parhaan työn palkinnon arvostetussa Best of Scandinavian News Design -kilpailussa. Anniina Louhivuoren Lihan himo -juttuun suunnittelema kuvitus sai kultamitalin feature-sarjassa ja koko kilpailun Best of Show -palkinnon painettujen sanomalehtien sarjassa. Palkitun kuvituksen valokuvasi Timo Mustalampi ja lihansyöntiä käsitelleen jutun kirjoitti Mia Rouvinen.