"Meillä on nyt tässä ongelma, paha kallistuma oikealle" - Tänään tulee kuluneeksi 23 vuotta Estonian uppoamisesta

Tänään 28.9. on kulunut jo 23 vuotta autolautta Estonian uppoamisesta. Estonia upposi Itämereen Suomen edustalla noin 100 kilometrin päässä Turusta. Kaikkiaan 838 ihmisen uskotaan hukkuneen, kertoi Karjalainen 29.9.1994.

Loppujen lopuksi suuronnettomuus vei 852 henkeä.

Uppoaminen tapahtui aamuyöllä. Seuraavan päivän iltaan mennessä oli saatu pelastettua 126 ihmistä. Pääosa Estonian matkustajista oli ruotsalaisia ja virolaisia. Viisi suomalaista oli myös laivan kyydissä.

Estonia oli matkalla Tallinnasta Tukholmaan. Onnettomuus tapahtui, kun laivan keulavisiiri repeytyi aaltojen voimasta ja vettä alkoi tulvia autokannelle. Tämä sai laivan kallistumaan.

Estonialta ehdittiin lähettää yöllä useita mayday-kutsuja ja hätäviesti. Viimeisen sanoman otti vastaan Silja Europa.

Alla otteita Karjalaisessa uutisoidusta hätäviestistä.

Silja: "Estonia Silja Europa, are you calling mayday? Estonia, what's going on?. Can you replay?"

Estonia: "This is Estonia. Kuka se on siellä? Silja Europa Estonia".

Keskustelu eteni jälleen englanniksi "Yes, Estonia, this is Silja Europa". Tämän jälkeen keskustelu muuttui suomenkieliseksi. Estonialta kysyttiin "Hyvää huomenta, puhutko sä suomea?" Siljalta vastattiin "Joo, puhun suomea". Tähän todettiin Estonialta "Joo meillä on nyt tässä ongelma, on paha kallistuma oikealle puolelle, uskon että on pari-kolmekymmentä astetta. Voisitko sä tulla apuun ja pyytää myös Viking Line apuun".

Silja Europa vastasi Estonialle "Joo, Viking Line on tässä perässä ja meni varmaan tieto. Voitko antaa sun position?".

Estonialta ei kuitenkaan pystytty kertomaan tarkkaa sijaintia. Siljalta vastattiin, "Okei, ryhdytään hommiin."