Keskusta haluaa harkita uudelleen perheenyhdistämisen tulorajoja – siniset vastustavat

Keskustan eduskuntaryhmä haluaa harkita uudelleen hallituksen viime vuonna säätämiä perheenyhdistämisen tulorajoja. Ryhmäjohtaja Antti Kaikkosen (kesk.) mukaan käytäntö on osoittanut, että korkeat tulorajat ovat johtaneet hankaliin tilanteisiin.

Viime vuoden heinäkuussa tuli voimaan laki, joka kiristi perheenyhdistämisen edellytyksiä. Tuolloin edellytys riittävästä toimeentulosta ulotettiin koskemaan myös kansainvälistä suojelua saaneita, jos perheenyhdistämistä ei haeta kolmen kuukauden sisällä turvapaikkapäätöksen saamisesta.

Arvioinnissa käytetään Maahanmuuttoviraston määrittelemiä tulorajoja. Esimerkiksi kahden vanhemman ja kahden lapsen perheessä toimeentuloedellytys on 2 600 euroa nettona kuukaudessa.

– Tilanteet ovat muuttuneet siitä yli vuoden takaisesta. Se on ollut siinä ajassa tehty päätös, jota on mahdollista myös tarkastella, sanoo Elsi Katainen, keskustan ryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja.

Keskustan eduskuntaryhmän johtajat esittelivät puolueen turvapaikkapoliittista linjaa medialle tänään. Linjauksen tekoa on johtanut kansanedustaja Seppo Kääriäinen (kesk.).

Kääriäisen mukaan hallitus on tehnyt päälinjoiltaan toimivaa turvapaikkapolitiikkaa olosuhteisiin nähden.

– Tämä asia elää. Tulee koko ajan uusia tapauksia vastaan, ja pitää olla valmiutta reagoida niihin.

Hallituksessa olevan sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo sanoo, että perheenyhdistämistä ei pidä helpottaa. Elo sanoo, että yhteisesti sovituista asioista on pidettävä kiinni.

Pikakäännytykset puntarissa

Keskustan ryhmä haluaisi myös harkita mahdollisuutta turvapaikanhakijoiden pikakäännytykseen. Kaikkosen ja Kääriäisen mukaan kyse olisi nimenomaan turvallisiksi luokitelluista maista tulevista turvapaikanhakijoista.

– Sellaisessa tapauksessa pitää olla mahdollisuus pikakäännyttää, Kääriäinen sanoo.

Hän lisää, että keskusta ei ole sen pidemmälle asiaa vielä pohtinut.

Lisäksi keskusta ehdottaa sisäministeriön alaisuuteen perustettavaksi keskusteluryhmää, joka kokoaisi yhteen kaikkien eduskuntaryhmien edustajat ja muita ryhmiä, jotka toimivat turvapaikkapoliittisten asioiden parissa.

Pakolaiskiintiön nostolle ei

Keskusta ei ole valmis nostamaan pakolaiskiintiötä nykyisissä olosuhteissa. Ryhmäjohtaja Antti Kaikkonen (kesk.) sanoo, että pakolaiskiintiötä voidaan jonkun verran nostaa siinä vaiheessa, kun turvapaikanhakijoiden määrä ympäri Eurooppaa laskee.

Keskusta pitää pakolaiskiintiön nostamisen ehtoina myös sitä, että EU:n ulkorajat olisi saatava pitäviksi, turvapaikanhakijat olisi rekisteröitävä EU:n ulkopuolella ja kaikkien jäsenmaiden olisi noudatettava yhteisiä päätöksiä.

Pakolaiskiintiö herätti hämmennystä tässä kuussa, kun pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi Ylen Haloo Eurooppa -podcast-ohjelmassa, että pakolaiskiintiötä voisi väliaikaisesti nostaa esimerkiksi 2 000 pakolaiseen. Pari viikkoa sitten julkaistu haastattelu oli kuitenkin tehty jo kesäkuussa. Sipilä antoi ohjelmassa ymmärtää, että pakolaiskiintiön nostosta pitäisi saada EU-tason linjaus.

Suomen kiintiö on tällä hetkellä 750 pakolaista vuodessa. Hallitus päätti budjettiriihessä elokuun lopussa, ettei sitä nosteta. Sisäministeriö esitti kiintiön nostoa 1 050:een, mutta esitys ei mennyt läpi.

Nostoa aiempien vuosien tasolle 1050:een ovat kannattaneet muun muassa kokoomuslaiset sisäministeri Paula Risikko ja valtiovarainministeri Petteri Orpo.

Sen sijaan hallituksen kolmas ryhmä, siniset on vastustanut pakolaiskiintiön nostamista. Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (sin.) on sanonut, että pakolaiskiintiön maltillisesta nostamisesta voidaan keskustella sitten, kun maahanmuuttojärjestelmän kustannukset on saatu paremmin hallintaan.