Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) mielestä syksyn englannin kielen kuullunymmärtämiskokeessa käytetyt aineistot soveltuivat kokelaiden kielitaidon osaamisen arviointiin. Sen sijaan lautakunta ei ottanut kantaa maineeltaan kyseenalaisen Breitbart-uutissivuston käytöstä lähdemateriaalina.

– Lautakunta totesi, ettei ota kantaa siihen, mikä julkaisijan tai sivuston tai minkä muun arvomaailma tai asenne on, vaan tärkeintä on, että kokeen materiaali soveltuu osaamisen arviointiin ja että sisältö sinänsä kokeessa ajaa asiansa ja on tarkoituksenmukaista, kertoo YTL:n erityisasiantuntija ja pääsihteerin sijainen Robin Lundell.

Breitbart-sivustosta lautakunta ei hänen mukaansa lausunut mitään eikä ottanut kantaa, mikä sivuston agenda on.

Lautakunnan yleiskokous käsitteli englannin kokeen lähdemateriaaleja kokouksessaan tänään. Lautakunnan mukaan kokeessa oli käytetty aineistoa 30:stä eri lähteestä.

Breitbart-sivuston kyseenalainen maine

Syksyn kuullunymmärtämiskokeen Breitbart-sivustoon pohjautuvissa äänitteissä käsiteltiin muun muassa marxismia. Sivustoa on yleisesti arvioitu epäluotettavaksi, rasistiseksi, äärikansallismieliseksi ja valheelliseksi.

Ylioppilastutkintolautakunnan puheenjohtaja, professori Patrik Scheinin arvioi aiemmin syyskuussa STT:lle, että englannin koe oli sinällään onnistunut ja hyvin laadittu. Sen sijaan hän ei pitänyt Breitbart-lähteen käyttöä onnistuneena.

– Se on huono idea, että käytämme sen kaltaisia lähteitä, joihin emme halua ohjata lukiolaisia tai abiturientteja. Jos he näkevät, että tämä lähde on käytössä ja he ajattelevat, että heidän täytyy valmistautua kokeisiin lukemalla sieltä lisää tavaraa ja se on arveluttavaa, pitää tämä ohjausvaikutus ennakoida, hän sanoi.

Liitto: Lautakunnan on oltava jatkossa lähdekriittinen

Kieltenopettajien liiton puheenjohtaja Sanna Karppanen ei ota kantaa ylioppilastutkintolautakunnan päätökseen Breitbart-uutissivuston käytöstä lähdemateriaalina.

Karppasen mukaan jatkossa ei voida vedota siihen, että jokin osa kokeesta on vain kielitaitoa mittaava teksti, vaan ylioppilastutkintolautakunnan pitää ehdottomasti olla lähdekriittinen.

Karppasen tiedossa ei ole, että englannin kielen opettajien keskuudessa tapaus olisi nostattanut kuohuntaa.

Hänestä olisi erikoista, jos jatkossa Breitbart löytyisi lähteiden joukosta.