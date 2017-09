Perussuomalaiset Nuoret: Katalonialaisten saatava äänestää itsenäisyydestä

Perussuomalaiset Nuoret kertoo kannanotossaan tukevansa katalonialaisten oikeutta äänestää alueen itsenäisyydestä.

Espanjaan kuuluvassa Kataloniassa on tarkoitus järjestää äänestys asiasta sunnuntaina. Maan hallitus kuitenkin vastustaa kansanäänestystä perustuslain vastaisena.

- Euroopassa on viime aikoina pyritty keskittämään valtaa yhä enemmän keskusjohtoiseen suuntaan. Läheisyysperiaate on ollut lähinnä kuollut kirjain. Katalonian itsenäisyyshanke on tervetullut askel päinvastaiseen suuntaan. Ennen kaikkea on tärkeää, että katalonialaiset voivat itse päättää tulevaisuudestaan. Myös Suomen hallituksen tulisi reagoida tähän ja ottaa kansanäänestyksen tukeminen viralliseksi linjakseen, Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Samuli Voutila toteaa kannanotossa.