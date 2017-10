Joditablettien kauppa kiihtyy Suomen apteekeissa. Vuonna 2016 myytiin yhteensä 1,3 miljoonaa joditablettia, kun määrä on ollut viime vuosina 500 000–700 000 tabletin luokkaa. Lääkeyhtiö Orionin valmistaman Jodixin kokonaismyynti kasvoi viime vuonna 60 prosenttia edellisvuodesta.

– Kyse lienee sattumasta. Tietysti maailmanpoliittisen tilanteen muutokset ja luonnonkatastrofit voivat vaikuttaa ostohalukkuuteen. Kysehän on ydinlaskeuman varalta pidettävästä lääkkeestä, kommentoi Orionin viestintäjohtaja Terhi Ormio.

Säteilyturvakeskuksen (Stuk) valmiuspäällikkö Hannele Aaltonen on ymmällään.

– En osaa sanoa, miksi nyt oltaisiin erityisesti aktivoiduttu. Mutta on hyvä, jos tabletteja hankitaan varastoon. Eniten niitä tarvitsevat hätätilanteessa lapset ja raskaana olevat, Aaltonen sanoo.



Viimeksi joditablettien kauppaa kiihdytti Japanin Fukushiman ydinlaitoskatastrofi vuonna 2011. Venäjän vanhenevista ydinreaktoreista uutisoidaan Suomessa vuosittain. Viime kuukausina uutisvirtaa on hallinnut kahden ydinasevaltion, Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean, välinen uhittelu.

Helsingin yliopiston kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki sanoo pitävänsä Korean tilanteen eskaloitumista sodaksi ”kohtuullisen todennäköisenä”.

– Ehkä luokkaa 25–30 prosenttia. Menneiden kokemusten valossa osa väestöstä reagoi tällaisiin uhkiin. Yhdysvalloissa rakennettiin kylmän sodan aikaan koteihin ydinpommisuojia, joissa oli ruokavarastoja kuukausiksi, ellei vuosiksi, Patomäki sanoo.

Sota Koreassa ei kuitenkaan tarkoittaisi ydinsotaa, Patomäki huomauttaa.

– Itselleni ei ole tullut mieleenikään, että pitäisi hankkia jodia.

Selviytymistaitoihin perehtyneen tietokirjailijan ja survivalistin Pasi Karoston mielestä joditabletit kuuluvat jokaisen talouden "kotivaran perustarvikkeisiin".

– Ne eivät maksa paljon ja voivat olla halpa henkivakuutus, Karosto sanoo.

Jodi suojaa kilpirauhasta säteilyltä esimerkiksi vakavan ydinlaitosonnettomuuden sattuessa. Tabletteja otetaan vain viranomaisen kehotuksesta.