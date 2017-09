Kansanedustaja huolissaan koulutusleikkauksista - "Uhkaavat Itä-Suomen kehitystä"

Vasemmistoliiton kansanedustaja Matti Semi on huolissaan ammatillisen koulutuksen leikkausten vaikutuksista Itä-Suomessa. Semin mukaan leikkaukset uhkaavat Itä-Suomen kehitystä.

Hän muistuttaa kannanotossaan, että ammatillinen koulutus on tärkeä osa nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Nuorten syrjäytymisessä on jo nyt alueellisia eroja.

- Ammatillisen koulutuksen on oltava saavutettavissa joka puolella Suomea, ja hallituksen leikkaukset ovat vakava uhka saavutettavuudelle. Hallitusten leikkausten vuoksi ammatillisen koulutuksen valikoima heikkenee Itä-Suomessa. Tämä saa nuoret muuttamaan kotiseudultaan, mikä on suuri ongelma Itä-Suomelle. Itä-Suomi on väestökehitykseltään ikääntyvää ja huoltosuhde on heikko. Tämän vuoksi on tärkeää, että toisen asteen koulutukseen satsataan Itä-Suomessa, Semi toteaa.

Hänen mielestään on huolestuttavaa, että säästöjen keskellä ammatillisissa oppilaitoksissa on jouduttu vähentämään lähiopetusta, mikä kolahtaa erityisesti syrjäytymisvaarassa oleviin opiskelijoihin.

Semi on tyytyväinen siihen, että viime aikoina on keskusteltu toisen asteen oppimateriaalien maksuttomuuteen siirtymisestä.

Semi osallistuu lauantaina vasemmistoliiton eduskuntaryhmän Hyvinvoinnin tulevaisuus -kampanjaan Kolinportilla ja Nurmeksessa.