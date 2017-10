Raju joukkotappelu Tampereella – aseina puukko, kaasut ja teleskooppipatukat

Poliisi tutkii Tampereella tapahtunutta joukkotappelua, jossa aseina käytettiin puukkoa, kaasuja, sähkölamauttimia sekä teleskooppipatukoita nyrkkien ja jalkojen ohella.

Poliisin mukaan tappelussa kaksi toisilleen tuttua joukkiota kohtasi ennalta sovitusti Särkänniemen pysäköintialueella keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Virkavalta kertoo tiedotteessa, että väkivaltaa tehtiin järjettömästi ja sekopäisinä niin, että nyt tutkittavana on iso liuta epäiltyjä rikoksia. Vakavimmat näistä koskevat kahta epäiltyä tapon yritystä.

Suurin osa välikohtaukseen osallistuneista on vuosina 1998–2000 syntyneitä miehiä ja naisia. Esimerkiksi tapon yrityksistä epäilty on alaikäinen. Hän on syntynyt vuonna 2000.

Yksi pirkanmaalainen mies sai joukkotappelun yhteydessä puukosta yläselkään ja toinen sai useita vammoja eri puolille kehoa.

Yhteenotto kesti poliisin mukaan noin puoli tuntia, ja paikka vaihtui välillä. Yhteenoton todellinen motiivi ei ole tiedossa, viranomaiset kertovat.

Poliisi otti tapahtumien vuoksi kiinni kaikkiaan seitsemän ihmistä. Heistä kolme on naisia ja neljä on miehiä. He olivat kaikki hetken myös pidätettyinä. Tapon yrityksistä sekä ryöstöstä epäilty vangittiin perjantaina.

Poliisi tiedotti joukkotappelusta vasta tänään sunnuntaina. Poliisin mukaan syynä tähän oli se, että tapahtumien kulun selvittely venyi muun muassa kuultavien sekavuuden ja asenteen takia.

– Asennetta kuvannee hyvin se, että tapahtumia tutkivia poliiseja on useaan otteeseen uhkailtu väkivallalla, virkavalta kirjoitti tiedotteessa.