Hissien kunto huonontunut Suomessa dramaattisesti - pienten lasten onnettomuudet lisääntyneet

Vaarallisten hissivikojen määrä on yli kaksinkertaistunut muutaman viime vuoden aikana. Kun vuonna 2010 vaarallisia vikoja havaittiin 129 kappaletta, oli luku vuonna 2013 jo 247.

Vuonna 2016 vaarallisia hissivikoja kirjattiin 500 kappaletta. Tämän vuoden tilastoja ei vielä ole saatavilla.

Vaaralliset viat on todettu joka toinen vuosi tehtävissä määräaikaistarkastuksissa, vaikka ne lain mukaan estäisivät välittömästi hissin käytön vikojen korjaamiseen saakka.

- Kehityssuunta on huolestuttava. Nämä välittömän vaaran viat liittyvät usein hissin tarraimeen tai hälytysjärjestelmään, johtava asiantuntija Antti Savola Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (Tukes) sanoo.

Välittömän vaaran viat on katsottu niin vaarallisiksi, että hissin käyttö pitäisi kieltää ja viat korjata välittömästi. Suomessa on noin 60 000 hissiä, joilla tehdään vuosittain yli viisi miljardia matkaa.

Suomessa ei ole ollut kuolemaan johtaneita hissiturmia yli kymmeneen vuoteen ja tapaturmiakin sattuu melko vähän matkustusmääriin nähden. Hisseissä sattuvat tapaturmat liittyvät melko usein hissin oviin.

Sulkeutuvien ovien väliin voivat jäädä takin liepeet, repun nauhat tai lemmikin talutin ja hissin lähtiessä liikkeelle syntyy vaaratilanne. Myös se, ettei hissikorissa ole ovia, voi aiheuttaa tapaturmia.

- Viime aikoina ovat lisääntyneet tapaturmat, joissa pieni lapsi on pitänyt kättään hissin automaattista liukuovea vasten ja kun ovi on avautunut, käsi on kulkeutunut oven ja karmin väliseen rakoon ja joutunut puristuksiin, Savola sanoo.

