Satakunnan keskussairaalassa Porissa kuoli viime viikolla ihminen tuberkuloosiin, kertoo Satakunnan sairaanhoitopiiri tiedotteessaan. Sen mukaan potilas hakeutui hoitoon liian myöhään, eikä häntä voitu parantaa. Viranomaiset ovat kutsuneet altistuneet henkilöt tutkimuksiin.

Tuberkuloosi on yleensä keuhkoissa ilmenevä infektiosairaus, johon sairastuu Suomessa vuosittain alle 300 ihmistä. Se on yleisvaarallinen tauti, jonka hoidosta ja ehkäisystä on määrätty lailla.

Tuberkuloosi leviää hengitysteiden välityksellä läheisessä kontaktissa sairastuneen kanssa.