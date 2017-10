Siilinjärveläinen mies löytyi kuolleena – Poliisi ottanut kiinni useita henkilöitä rikoksesta epäiltynä

Poliisi on löytänyt kateissa olleen Timo Bergmanin kuolleena. Bergman ilmoitettiin kadonneeksi Siilinjärvellä 16.9.2017. Poliisi on tutkinut tapausta tiiviisti viikonlopun ajan.

Poliisitutkinnassa on tullut ilmi seikkoja, joiden vuoksi asiassa on ollut syytä epäillä rikosta. Bergmanin katoamiseen liittyen on käynnistetty henkirikoksen esitutkinta, jossa rikosnimikkeet tarkentuvat tutkinnan myötä.

Esitutkinta on edennyt varsin rivakasti. Itä-Suomen poliisi on tapaukseen liittyen ottanut viime viikonlopun aikana kiinni useita henkilöitä, joita epäillään osallisuudesta Bergmanin katoamiseen.

Kiinniotetut ovat pohjoissavolaisia 20 - 30 -vuotiaita miehiä.

Poliisi pääsi kiinniotettujen jäljille omien tutkintatoimien sekä saamiensa yleisöhavaintojen perusteella. Poliisi kiittää kaikista saamistaan tapaukseen liittyvistä havainnoista ja vihjeistä.

Poliisi jatkaa alkuvaiheessa olevaa esitutkintaa. Tutkintaa jatketaan kuulusteluilla ja teknisen tutkinnan keinoin.

Asiasta tiedotetaan lisää viimeistään huomenna.

Poliisi ottaa edelleen vastaan yleisöhavaintoja liittyen Timo Bergmanin katoamiseen.

Tietoja pyydetään toimittamaan Itä-Suomen poliisin vihjepuhelimeen 029 5415 232 tai vihjesähköpostiin Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .