Joensuussa kävellään ensimmäistä kertaa ihmiskauppaa vastaan

Lauantaina 14. lokakuuta Joensuun kaduille jalkautuu ihmiskaupan vastainen Walk for Freedom –kävelytapahtuma. Tapahtuman tarkoitus on herättää tietoisuutta ihmiskaupasta ja kerätä varoja sen vastaiseen työhön. '

Neljäs vuosittainen Walk for Freedom järjestetään tänä vuonna yli 600 kaupungissa ympäri maailmaa. Tapahtuman osallistujat kävelevät kaupungin läpi hiljaa jonossa, pukeutuneina tummiin ja suun peitteenä huivi.

Kävelyllä halutaan kiinnittää huomiota niihin miljooniin ihmisiin, joiden arvioidaan elävän maailmanlaajuisesti orjuudessa ja jotka eivät saa ääntään kuuluviin.

Kävely lähtee liikkeelle Joensuun rautatiesemalta kello 12 ja kulkee keskustan alueella. Samalla ohikulkijoille jaetaan tietoa ihmiskaupasta. Kävely kestää noin 45 minuuttia ja päättyy takaisin rautatieasemalle.

Joensuun lisäksi Suomesta on mukana 5 kaupunkia: Helsinki, Tampere, Jyväskylä, Lahti ja Turku. Tapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa Joensuussa.

”Tällä hetkellä maailmassa on enemmän ihmiskaupan uhreja kuin koskaan aikaisemmin. Myös Suomi on vuosittain satojen ihmiskaupan uhrien kauttakulku- tai kohdemaa. Ihmiskauppa jää kuitenkin usein piiloon. Uskomme että ensimmäinen askel ihmiskaupan lopettamisessa on kertoa ongelmasta ja kerätä varoja sen vastaiseen työhön. Siksi haluamme kävellä maailmanlaajuisessa rintamassa vapauden puolesta.”, sanoo puheenjohtaja Riina Komonen VALO – Ei orjuudelle yhdistyksestä.

Tapahtuman takana on A21–järjestö, joka tekee maailmanlaajuisesti töitä ihmiskauppaa vastaan levittämällä tietoa, kouluttamalla ja auttamalla uhreja. Suomessa Walk for Freedom järjestetään yhteistyössä paikallisen ihmiskaupan vastaisen V.A.L.O. – Ei orjuudelle yhdistyksen kanssa.

Tapahtuma on ilmainen, mutta kävelyyn osallistujat voivat tukea A21:n työtä ostamalla tapahtuman virallisen t-paidan tapahtumapaikalta.