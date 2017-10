Liettualaismies tehtaili asuntomurtoja Etelä-Suomessa - yhteensä 64 murtoa - kuvat

Länsi-Uudenmaan poliisi on saanut vamiiksi esitutkinnan liittyen asuntomurtosarjaan.

42-vuotiasta liettualaismiehen epäillään tehtailleen yhteenä 64 asuntomurtoa. Murrot ovat tapahtuneet muun muassa Kirkkonummella, Porvoossa, Lahdessa, Hämeenlinnassa.

Miehen tekotapa on ollut aina sama. Mies on tullut Suomeen noin 10 vuorokauden ajakso autolla. Hän on vuokrannut auton, jolla hän on kulkenut rikospaikoille.

Mies on murtautunut asuntoihin muun muassa sorkkarautaa apuna käyttäen.

Rikosvahingon arvo on yhteensä noin 270 000 euroa. Epäilty on ollut tutkintavankina helmikuusta lähtien. Epäillyt rikokset tapahtuivat syksyllä 2014 ja 2016.

Rikospaikoilta sekä hänen hallustaan takavarikoidusta tietokoneesta on näyttöä ja rikosteknisiä lausuntoja, jonka mukaan mies on Suomessa ollessaan tehnyt asuntomurtoja (törkeitä varkauksia ja törkeän varkauden yrityksiä) yhteensä 64. Rikosvahingon arvo on yhteensä noin 270.000 euroa.

Asia on siirtymässä syyteharkintaan.

Poliisi julkaisi tiedotteen yhteydessä kuvia rikospaikkatutkinnasta.