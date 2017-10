Jotain uutta, jotain vanhaa

Keittiönpöydän alta kuuluu järsimisen ääniä; tuolinjalka saa osumaa koiranpennun hampaista. Pian saippuapullo on tuotu kylpyhuoneesta keittiöön. Continental bulldogien sanotaan olevan kovia sisustamaan, ja sitä on myös hieman alle puolivuotias Alex. Samalla se on reipas ja avoin, parkkeeraa välittömästi vieraan syliin lattialle.