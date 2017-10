Näkökulma: Siihen aikaan kun isoisä konetuliaseen osti

Shoot something awesome! Se on The Vegas Machine Gun Experiencen iskulause, joka näkyy mainoksissa kaikkialla Las Vegasissa. Firman bisnes on konetuliaseilla ampuminen. Kuljettaja hakee hotellilta, vie räiskimään ihmisiltä näyttäviä maaleja ja palauttaa lopuksi hotellille.

Asiakkailta ei vaadita aiempaa kokemusta aseista. Laki kuitenkin rajoittaa puuhaa sen verran, että 14–17-vuotiailla täytyy olla huoltaja mukanaan, eivätkä alle 8-vuotiaat saa tulla varsinaiselle ampuma-alueelle.

Asiakas voi valita haluamansa aseet tuotepaketeista, joilla on isänmaallisia nimiä. Esimerkiksi perustuslakiin viittaava ”We The People” -paketti maksaa parisataa euroa ja sisältää ampumista muun muassa Yhdysvaltain armeijan käyttämällä M249 SAW -kevytkonekiväärillä ja terroristien suosikkiaseella AK-47-rynnäkkökiväärillä.

The Vegas Machine Gun Experience on hyvä esimerkki amerikkalaisten mutkattomasta suhteesta aseisiin. Jos varusmiespalvelusta ei oteta huomioon, Suomessa tavis ei voi saada konetuliasetta laillisesti käsiinsä. Niitä on vain viranomaisilla: Puolustusvoimilla, Rajavartiolaitoksella ja poliisilla.

Yhdysvalloissa perustuslaki takaa aseiden saatavuuden. Kaupasta aseen voi ostaa kuka tahansa täysi-ikäinen paitsi tuomittu rikollinen. Yksityishenkilöt saavat myydä aseita toisilleen, joten kauppojen rajoitukset eivät juuri vaikeuta aseen hankkimista.

Las Vegas sijaitsee Nevadassa, jonka aselait ovat varsin vapaamieliset. Osavaltio ei rekisteröi aseita mitenkään, ja asetta saa kantaa näkyvissä julkisella paikalla. Esimerkiksi naapuriosavaltio Kaliforniassa laki kieltää rynnäkköaseiden myymisen. Rynnäkköaseet ovat tehokkaita aseita, joiden ainoa tarkoitus on toisten ihmisten vahingoittaminen. Nevadassa kielto ei ole voimassa.

Olen käynyt Las Vegasissa viidesti sen jälkeen, kun menin kaupungissa salaa naimisiin vuonna 2009. Joka kerta olen suunnitellut, että menisin The Vegas Machine Gun Experienceen – koska olisihan se nyt hiton siistiä. Joka kerta matkabudjettini on kuitenkin loppunut ennen kuin olen päässyt käsiksi konetuliaseisiin.

Las Vegas on täydellinen lepolomakohde. Yhden kadun varrelta löytyy mitä tahansa Michelin-ravintoloista maailman suurimpiin uima-altaisiin. Torstaina voi käydä katsomassa Celine Dionia, perjantaina Britney Spearsia ja lauantaina NHL-matsin.

Pääkatu The Stripin turvallisuutta on mahdoton taata betoniporsailla tai metallinpaljastimilla. Se on avoin tila, jossa liikkuu valtavasti ihmisiä ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa.

Muutama vuosi sitten asuin Mandalay Bay -kasinon hotellissa. Huoneeni oli suunnilleen samassa kohdassa, josta nevadalainen Stephen Paddock, 64, tulitti konetuliaseella kadun toisella puolella sijaitsevalle tontille. Siellä järjestetään säännöllisesti musiikkitapahtumia. Paddockin huoneesta löytyi kymmenkunta asetta.

Katsoin huoneeni ikkunasta ottamaani valokuvaa. Murhaaja valitsi paikkansa fiksusti: ikkunasta on esteetön näkymä aidatulle festivaalialueelle, johon oli pakkautunut ihmismassa vailla minkäänlaista suojaa.

Sanotaan, etteivät aseet tapa vaan ihmiset. Sanotaan, että ihmisen saa hengiltä puukollakin. Sanotaan, että kyllä rikollinen saa aina aseen hankittua.

Mutta silti. Eivätkö Paddockin kaltaiset eläkeläisasunnossa elävät isoisät mitenkään pärjäisi ilman omaa konetuliasetta?

Lähin asekauppa sijaitsee muuten puolentoista kilometrin päässä Mandalay Baysta.