Itä-Suomen yliopistolle USA:n terveysviraston apuraha aivotutkimukseen

Itä-Suomen yliopiston A.I. Virtanen -instituutin tutkijat ovat saaneet merkittävän Yhdysvaltain terveysviraston NIH:n apurahan hankkeeseen, jossa kehitetään uudentyyppisiä turvallisia ja tehokkaita aivojen syvästimulaatiomenetelmiä.

A.I. Virtanen -instituutti on yksi kolmesta tutkimuskeskuksesta kansainvälisessä konsortiossa, jolle apuraha myönnettiin.

Uudet aivojen syvästimulaatiomenetelmät perustuvat suunnattuihin sähkökenttiin, joilla voidaan valikoidusti ärsyttää tietyn suuntaisia hermoratoja. Lisäksi pyörivien sähkökenttien käyttö mahdollistaa rakenteiden suunnasta riippumattoman stimulaation.

Tulevaisuudessa menetelmiä voidaan mahdollisesti hyödyntää muun muassa Parkinsonin taudin ja masennuksen hoidossa.

Uusia menetelmiä kehitetään ja testataan A.I. Virtanen -instituutin biolääketieteellisen kuvantamisen yksikössä, jossa on hiljattain kehitetty rottamalleille soveltuvaa, samanaikaisen syvästimulaation, EEG:n ja toiminnallisen magneettikuvauksen yhdistävää mittaustekniikkaa.

- NIH:n apurahoista on kova kilpailu. Jotta rahoitusta saa Yhdysvaltojen ulkopuolelle, on tarjottava jotain sellaista osaamista, jota ei Yhdysvalloista ole saatavilla, sanoo projektista Suomessa vastaava professori Olli Gröhn.

A.I. Virtanen -instituutin kokeellinen magneettikuvantaminen on jo pitkään ollut kansainvälistä huipputasoa.

Rahoitushaussa voitokkaaksi yhdistelmäksi osoittautuivat hiljattain kehitetty syvästimulaation, EEG:n ja toiminnallisen magneettikuvauksen yhdistävä tekniikka, professori Heikki Tanilan ryhmän sähköfysiologian ja käyttäytymistutkimusten asiantuntemus sekä akatemiatutkija Alejandra Sierra Lopezin tarjoama kolmiulotteinen aivokudoksen histologinen kuvantaminen.

Minnesotan yliopiston, Columbian yliopiston ja A. I. Virtanen -instituutin tutkijaryhmien muodostama konsortio sai 3,5 miljoonan dollarin eli vajaan kolmen miljoonan euron apurahan kolmelle vuodelle NIH:n BRAIN-aloitteen New Technologies and Novel Approaches for Large-Scale Recording and Modulation in the Nervous System -ohjelmasta.

A. I. Virtanen -instituutin osuus rahoituksesta on 740 000 dollaria eli noin 629 000 euroa.