Amnesty vaatii EU-maita keskeyttämään palautukset Afganistaniin

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International vaatii EU-maita keskeyttämään turvapaikanhakijoiden palautukset Afganistaniin, kunnes ne voidaan toteuttaa turvallisesti ja ihmisarvoa kunnioittaen.

Järjestön mukaan turvapaikanhakijoiden palautukset Afganistaniin ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia, sillä esimerkiksi YK:n pakolaissopimuksen mukaan ketään ihmistä ei saa palauttaa alueelle, jossa tätä uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus, vaino tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

Amnestyn tuoreen raportin mukaan Euroopasta Afganistaniin palautettuja turvapaikanhakijoita on joutunut vakavien ihmisoikeusloukkausten uhreiksi.

EU-maista palautettiin viime vuonna Afganistaniin lähes 9 500 turvapaikanhakijaa, mikä oli lähes kolme kertaa enemmän kuin vuonna 2015.

Samaan aikaan siviiliuhrien määrä nousi Afganistanissa viime vuonna tilastohistorian korkeimmalle tasolle. YK:n mukaan maassa kuoli tai loukkaantui viime vuonna siviilejä vastaan tehdyissä iskuissa reilusti yli 11 000 ihmistä.

Afganistanin turvallisuustilanne ei ole tänä vuonna merkittävästi parantunut, sillä YK:n mukaan kuluvan vuoden alkupuoliskolla maassa kuoli tai loukkaantui iskuissa pitkälti yli 5 000 siviiliä.

Suomesta Afganistaniin palautettiin viime vuonna 114 henkeä, joista 13 oli lapsia. Amnestyllä ei ole tietoa, että Suomesta palautetut olisivat joutuneet ihmisoikeusloukkausten kohteeksi, mutta järjestön raportin mukaan osa Ruotsista, Norjasta, Saksasta ja Hollannista palautetuista on kotimaassaan tapettu tai he ovat haavoittuneet pommi-iskuissa.

Amnestyn pakolaisasiantuntija Kaisa Väkiparta muistuttaa, että järjestö ei kategorisesti vastusta turvapaikanhakijoiden palautuksia.

– Ne periaatteessa kuuluvat turvapaikkaprosessiin, jos prosessi on mennyt oikein ja on tehty hyvä, yksilöllinen ja oikeudenmukainen käsittely ja on todettu, että kyseinen ihminen ei saa turvapaikkaa. Silloin hänet voidaan palauttaa kotimaahansa. Mutta nyt Afganistaniin palauttaminen loukkaa palautuskieltoa, kun maan olosuhteet ovat niin turvattomat, Väkiparta sanoi STT:lle.

Saksasta palautettiin viime vuonna Afganistaniin lähes 3 500 henkeä, Kreikasta noin 1 500 ja Ruotsista noin 1 000 henkeä. Myös Britanniasta, Norjasta, Ranskasta, Itävallasta ja Hollannista palautettiin Afganistaniin useita satoja ihmisiä.

Väkiparran mukaan EU-maiden suhtautuminen palautuksiin Afganistaniin vaihtelee suuresti. Muutamat jäsenmaat eivät palauta turvapaikanhakijoita Afganistaniin lainkaan, kun taas esimerkiksi Suomen mukaan afganistanilaisia voidaan heidän alkuperäisestä asuinpaikastaan riippumatta palauttaa turvallisiksi katsotuille alueille, kuten esimerkiksi pääkaupunkiin Kabuliin.