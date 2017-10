Autonvuokraus yleistyy koko ajan - Asiantuntija: Varo näitä sudenkuoppia

Autonvuokraus on vuokrapäivissä mitattuna kasvanut vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla lähes 10 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, tiedottaa Avis Finland.

Avisin Sales Performance Manager Tomas Basili kertoo, että autonvuokrauksessa on maakohtaisia eroja.

- Lue aina huolella vuokrasopimus ja varmista, että siitä löytyy kaikki haluamasi palvelut ja tuotteet. Vuokrasopimus on aina saatavilla myös englanninkielisenä. Allekirjoitus sopimuksessa merkitsee sitä, että ymmärrät sopimuksen sisällön ja sitoudut sen noudattamiseen, Basili vinkkaa.

Kuljettajalla tulee olla autoa noudettaessa omissa nimissään oleva toimiva luottokortti. Joissakin maissa kuljettajalta saatetaan vaatia kaksi eri korttia eri luottokorttiyhtiöiltä, varsinkin jos vuokrattava auto on luksustasoa.

Basili muistuttaa, että ajokorttikopioita ei hyväksytä, vaan kortti ja sen voimassaolo tarkistetaan aina vuokraustoimipisteessä.

Helppo tapa välttää yllättäviä kustannuksia on tarkastaa auto huolellisesti ennen kuin olet ratin takana.

- Mikäli autossa on jotain kolhuja tai naarmuja, niin ne kannattaa ilmoittaa ja näyttää henkilökunnalle ennen liikkeellelähtöä. Niistä voi myös ottaa kuvat. Usein kyllä henkilökunnalla on nämä asiat tiedossa jo etukäteen, mutta se on silti hyvä varmistaa, Basili neuvoo.