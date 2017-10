OAJ vaatii lukiolaisille enemmän opintojen ohjausta ja tukea

– Lukioissa on yhä enemmän opiskelijoita, joilla on oppimisvaikeuksia tai joiden kotimaisten kielten taito on puutteellinen. Parhaillaan uudistetaan myös ylioppilastutkintoa ja korkeakoulujen opiskelijavalintaa. Nämä uudistukset korostavat opiskelijan vastuuta omista valinnoistaan. Lukioiden on vastattava tähän ja tarjottava enemmän apua opinnoista selviämiseksi, Luukkainen perustelee.

Hallitus valmistelee uutta lukiolakiesitystä, joka on tarkoitus antaa eduskuntaan ensi keväänä.

– Lukiouudistukseen kohdistuu odotuksia, joiden mukaan jatkossa valinnaisuutta on enemmän ja opiskelu joustaa opiskelijan omien kiinnostusten mukaan. Vaarana on, että ilman tietoa ja ohjausta opiskelija tekee valintoja, jotka sulkevat ovia myöhemmin, Luukkainen huomauttaa.

Olli Luukkainen puhui lukio-opetuksesta Maailman opettajien päivän yleisötilaisuudessa ja kansanedustajatapaamisessa Kampin kauppakeskuksessa Helsingissä.