Joka kymmenes venäläistaustainen kokee syrjintää suomalaisissa terveyspalveluissa

Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen tutkija Laura Kemppainen on tarkastellut yhdessä tutkimusryhmänsä ja THL:n tutkijoiden kanssa venäläistaustaisten Suomessa asuvien henkilöiden terveyspalvelujen käyttöä. Tutkimusryhmä kertoo tuloksistaan artikkelissa Immigrants' Use of Health Care in Their Country of Origin: The Role of Social Integration, Discrimination and the Parallel Use of Health Care Systems.

- Havaitsimme, että noin 15 prosenttia vastanneista venäläistaustaisista maahanmuuttajista oli käynyt vuoden sisällä Venäjällä lääkärissä. Maahanmuuttajan heikko kotoutumisen taso ja suomalaisissa terveyspalveluissa koettu syrjintä olivat yhteydessä venäläisten lääkäripalvelujen käyttöön, Kemppainen kertoo.

Kemppaisen mukaan noin 10 prosenttia vastanneista ilmoitti kokeneensa syrjintää tai epäasiallista kohtelua suomalaisissa terveyspalveluissa.

- Tutkimuksemme osoittaa, kuinka tärkeitä toimiva integraatiopolitiikka ja toisaalta kulttuurinen kompetenssi ovat terveydenhuollossa. Jatkossa on tärkeää tarkastella lähemmin kahden eri valtion terveyspalvelujen käyttöön liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia, Kemppainen toteaa.

THL:n Maamu-aineistoihin pohjaava tutkimus liittyy Laura Kemppaisen johtamaan ja Koneen säätiön rahoittamaan projektiin Crossing Borders for Health and Wellbeing, joka käynnistyi alkuvuodesta. Kemppaisen lisäksi tutkimuksen tekoon osallistuivat tutkijat Teemu Kemppainen, Natalia Skogberg, Hannamaria Kuusio ja Päivikki Koponen.

Artikkeli on julkaistu Scandinavian journal of caring sciences lehdessä, jota julkaisee Nordic College of Caring Science.