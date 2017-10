Vapaavuori ei ennakoi kaupunginjohtajien kokoontumisen lopputulemaa

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) ei halunnut etukäteen ennakoida, mitkä konkreettiset aiheet voisivat yhdistää Suomen 21 suurimman kaupungin johtajia.

Vapaavuori kutsui johtajat tapaamiseen Helsinkiin täksi illaksi keskustelemaan yhteisten etujen ajamisesta. Näiden yhteisten intressien selvittäminen on hänen mukaansa yksi illan keskustelun keskeisiä tavoitteita, ja hän uskoo niitä löytyvän, vaikka Vanhalla raatihuoneella kokoontuukin hyvin erikokoisten ja erilaisessa asemassa olevien kaupunkien johto.

Maan kuusi suurinta kaupunkia ovat jo aiemmin kritisoineet julkisuudessa hallituksen lähestymistapaa sote- ja maakuntauudistukseen. Vastikään Vapaavuori ja Tampereen pormestari Lauri Lyly (sd.) esittivät Helsingin Sanomissa, että maakuntauudistuksesta tulisi luopua kokonaan, ja hallituksen olisi keskitettävä voimansa sote-uudistuksen viimeistelyyn.

Vapaavuori ei suoraan vastaa kysymykseen siitä, odottaako hän maakuntauudistuksen vastaiseen rintamaan uusia nimiä illan kokouksen jälkeen.

– On varmasti selvää, että 21:n joukossa on muitakin, jotka suhtautuvat siihen (uudistukseen) kriittisesti, mutta sitten on varmasti myös kaupunkeja, jotka näkevät asian toisin, Vapaavuori sanoo.

– Suomi on iso maa, täällä on erilaisia alueita ja varmasti alueita, joille maakuntahallinto sopii hyvinkin.