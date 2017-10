Soini Pariisissa: EU ei tarvitse yhteistä valtiovarainministeriä tai euroalue budjettia

Ulkoministeri Timo Soinin (sin.) mielestä Suomi ei voi hyväksyä ajatusta EU:n yhteisestä valtiovarainministeristä tai euroalueen budjetista. Ranskan ulkoministerin Pariisissa tavannut Soini sanoo suhtautuvansa kielteisesti myös Euroopan valuuttarahaston perustamiseen.

Soini keskusteli EU:n uudistamisesta ranskalaiskollegansa Jean-Yves Le Drianin kanssa tänään Pariisissa. Ranska on pääministeri Emmanuel Macronin johdolla ajanut voimakkaasti talousliiton tiivistämistä.

Macronin visionäärisen EU-puheen jälkeen Suomessakin on toivottu lisävaloa varsinkin siihen, mitä visiot esimerkiksi yhteisistä uusista sotilasjoukoista tai puolustusbudjetista käytännössä tarkoittaisivat. Soini sanoi tapaamisen jälkeen, että ideat ovat tutkimisen arvoisia, mutta niihin tarvitaan vielä lisää konkretiaa.

– Tällaiset lennokkaat ajatukset ovat tarpeellisia siinä mielessä, että syntyy keskustelua. Ei se sitä merkitse, että kaikesta on samaa mieltä, mutta ei myöskään sitä, että koskaan ei muuttua saa missään asiassa.

Macronin visionääriset EU-ehdotukset ovat kaukana Soinin ajatusmaailmasta, sillä Soinin mukaan "Vastaus Euroopan kriisiin ei ole lisää Euroopan unionia".

Pariisin kattojen yllä Unescon päämajassa Soini kertoo pysyvänsä yhä kannassaan.

– Näin se on, ettei kaikkiin kysymyksiin ole vastaus lisää Eurooppaa. Joihinkin kysymyksiin on ja esimerkiksi puolustusyhteistyö on hyvä.

Hallituksen on määrä ottaa syksyn aikana kantaa kolmeen talousuudistusehdotukseen: EU:n yhteiseen valtiovarainministeriin, euroalueen budjettiin ja pysyvän kriisirahaston muuttamiseen Euroopan valuuttarahastoksi. Soinin mukaan on olemassa vaara, että ne kasvattaisivat yhteisvastuuta maiden välillä, eikä Suomi siksi voi niitä hyväksyä.

– Se on hallitusohjelman vastaista, eikä sitä tarvitse sen paremmin perustella. Ei Euroopan ongelma ole se, että puuttuisi joku ministeri tai tarvittaisiin uusia rakenteita. Tarvitaan innovaatioita, koulutusta, investointeja ja kasvua.

Nordean muutto Suomeen näyttää laittaneen EU:n yhteisen talletussuojan Suomessakin uuteen valoon.

Suomi on aiemmin vaatinut, että talletussuoja voidaan ottaa käyttöön vasta kun pankkien tilannetta on saatu tasoitettua eri puolilla Eurooppaa. Soinin mukaan hän ei halua kertoa hallituksen kantaa, vaan kannoista neuvotellaan puolueiden kesken.

– Kun tulee tällainen Nordean siirto, niin onhan se aika iso tapahtuma, että kuka sitten vastaa näistä talletussuojista ja muista, Soini pyörittelee vastaustaan.