Eläinsuojelulain luonnoksessa yhä puutteita - eläimen vedensaanti pitäisi taata jatkuvasti

Pian lausuntokierrokselle tulevassa uuden eläinsuojelulain luonnoksessa on vielä ongelmia, arvioi Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto (SEY).

SEYllä oli yhteinen keskustelutilaisuus muun muassa lakiluonnoksen puutteista eduskunnan eläinsuojeluryhmän kanssa.

Liiton mukaan yksi keskeisimmistä kipukohdista on jatkuva vedensaanti eläinten pysyvissä pitopaikoissa. Lakiehdotukseen on kirjattu, että eläimen tulee saada riittävästi juomavettä. Valvontaeläinlääkäri Maria Wahlforsin mukaan pykälää on käytännössä hyvin vaikea valvoa. Kun vettä ei tarvitse olla tarjolla jatkuvasti, jää tieto tarjotun veden määrästä omistajan kertoman varaan.

- Eläimen veden tarvetta on vaikea tyydyttää vain tiettyinä aikoina tapahtuvalla juotolla, sanoo Wahlfors.

SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pullin mukaan vaatimus jatkuvasta vedensaannista ymmärretään usein väärin.

- Joskus kuulee puhuttavan siitä, miten juoksevan veden järjestäminen on kohtuutonta sekä lemmikkien että tuotantoeläinten pitäjille. Jatkuva vesi ei kuitenkaan tarkoita jatkuvaa juoksevaa vettä, vaan riittää, että sulaa vettä on jatkuvasti tarjolla esimerkiksi vesiastiassa, sanoo Pulli.

Eläinsuojeluasiamiehen virka palautettava

Kansanedustajat Pia Viitanen (sd) ja Silvia Modig (vas) vaativat puheenvuoroissaan eläinsuojeluasiamiehen viran palauttamista. Eläinsuojeluasiamiehen virka perustettiin määräaikaisena elokuussa 2013, mutta lakkautettiin jo 2,5 vuoden päästä määrärahojen puutteessa.

Eläinsuojeluasiamies on eläinten puolestapuhuja.

- Eläinsuojeluasiamies on riippumaton taho, jonka tärkein tehtävä on tuoda eläimen näkökulma yhteiskunnalliseen keskusteluun eläinten hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Kuitenkin työ eläineettisen keskustelun herättämiseksi jäi kesken, sanoo entinen eläinsuojeluasiamies Sari Salminen.

Eläinsuojelujärjestöt ovat vaatineet eläinsuojeluasiamiehen viran vakinaistamista siitä lähtien, kun se päätettiin lakkauttaa.

Suomen voimassa oleva eläinsuojelulaki on vuodelta 1996. Eläinsuojelulain kokonaisuudistusta tehdään maa- ja metsätalousministeriössä. Näillä näkymin uudistetun lain pitäisi tulla voimaan vuoden 2019 alussa.