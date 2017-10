Moottoripyöräkerhon jäseniä käräjillä kiristysjutussa - syyttäjä vaatii kahden vuoden vankeutta

Joensuussa on käyty kaksi päivää käräjäoikeutta kiristysjutussa, jossa on epäiltynä neljä moottoripyöräkerho MC Cannonballin jäsentä sekä yksi entinen yrittäjä. Rikosten on epäilty tapahtuneen kesällä 2014 Heinolassa ja Joensuussa.

Itä-Suomen syyttäjänviraston huume- ja jengirikosten erikoissyyttäjä Reijo Rapo vaatii epäillyille yli kahden vuoden vankeusrangaistusta koventamisperusteella. Syyttäjän näkemyksen mukaan koventamisperuste on huomioitava, koska rikokset on tehty osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Haastehakemuksen mukaan epäillyt ovat vaatineet asianomistajalta 80 000-100 000 euroa siinä onnistumatta. Syyttäjän mukaan kyseessä on ollut perusteeton vaatimus, jossa asianomistaja on kokenut väkivallan uhkaa. Syytetyt ovat kiistäneet syyllistyneensä törkeään kiristyksen yritykseen tai yllytykseen. Kaksi epäillyistä kuuluu syyttäjän mukaan Cannonball MC Joensuu -ryhmään. Toinen heistä sai kesällä 2016 korotetun tuomioin Itä-Suomen hovioikeudesta. Hovioikeus korotti Cannonball MC:n Joensuun osaston johtajan tuomiota kahteen vuoteen ja kahteen kuukauteen törkeästä huumausainerikoksesta jengitaustan vuoksi. Cannonballilla on useita osastoja eri puolella Suomea ja noin kaksisataa jäsentä. Kerho on toiminut Joensuun alueella vuodesta 2008 lähtien ja majailee nykyisin Ylämyllyllä. Oikeudenkäynti on parhaillaan loppulausuntovaiheessa Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. Käräjäoikeuden mukaan varsinainen päätös asiassa annetaan myöhemmin.