Helsingin Kontulassa kymmenien ihmisten joukkotappelu – tilanne nyt rauhoittunut

Helsingin Kontulassa oli iltapäivällä kymmenien ihmisten joukkotappelu, kertoo poliisi. Tappelussa on poliisin mukaan käytetty myös astaloita. Paikalla Sirrikujalla on useita partioita. Nyt tilanne on poliisin mukaan viranomaisten hallinnassa.

– Yleensähän nämä rauhoittuvat, kun poliisi saapuu paikalle, sanoo ylikomisario Jussi Huhtela Helsingin poliisin johtokeskuksesta. Poliisilla ei Huhtelan mukaan vielä ole tietoa, mistä tappelu sai alkunsa ja keitä osapuolet ovat. Huhtelan mukaan astaloina on käytetty mailoja tai sentapaisia esineitä. Ainakin yksi ihminen on loukkaantunut, mutta ei tiettävästi vakavasti. Muutamia tappelijoita on otettu kiinni. Tappelu alkoi poliisin mukaan iltapäivällä hieman kahden jälkeen. Viimeksi Helsingissä oli joukkotappelu alle kaksi viikkoa sitten. Tuolloin tapeltiin ydinkeskustassa Kaivopihalla. Poliisi kertoi tuolloin, että mukana oli ainakin jalkapallojoukkue HJK:n kannattajia. Vantaan Korsossa oli joukkotappelu sunnuntaina aamuyöllä. Paikalla oli poliisin mukaan useita sivullisia. Tampereen Särkänniemen pysäköintialueella tapeltiin viime viikon torstain ja keskiviikon välisenä yönä. Mukana oli poliisin mukaan kaksi joukkoa, jotka kohtasivat ennalta sovitusti. Särkänniemen joukkotappelun väkivallasta epäillään neljää nuorta miestä ja kolmea nuorta naista. Tappelun motiivina saattaa poliisin mukaan olla aiemmin viikolla tapahtunut puukotus, mutta täyttä selvyyttä motiivista ei ole saatu.