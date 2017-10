Tuomioistuinvirasto tulee - Joensuu mahdollinen sijoituspaikka

Oikeusministeri Antti Häkkänen aikoo esittää tuomioistuinviraston perustamista Suomeen. Viraston tehtävä olisi tukea tuomioistuimia niiden ydintehtävän toteuttamisessa ja varmistaa tuomiosituinten riippumattomuutta. Asiaa pohtinut toimikunta päätyi esittämään viraston perustamista Helsinkiin tai pääkaupunkiseudulle.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto puolestaan esittää Joensuun kaupungin ja Itä-Suomen yliopiston kanssa yhdessä, että virasto perustettaisiin Joensuuhun.

- Tärkein peruste on Joensuun vahva oikeustieteellinen koulutus ja tutkimus. Lisäksi Joensuulla on näyttöjä onnistuneesta palvelukeskustoiminnasta ja talous- ja hallintotehtävien sijoittamisesta Joensuuhun. Seudulla on hyvin osaava työvoimaa saatavilla, perusteli maakuntaliiton yhteyspäällikkö Sami Laakkonen.

Virasto voisi aloittaa toimintansa vuoden 2019 loppupuolella tai vuonna 2020.