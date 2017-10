Keskustan Rossi: Rahoitusta karjalan kielelle

Kuopiolainen kansanedustaja Markku Rossi (kesk.) esittää rahoitusta karjalan kielen ja kulttuurin opetukselle.

Rossi jätti talousarvioaloitteen valtion vuoden 2018 budjettiin, jossa eduskunnalle ehdotetaan 200 000 euron määrärahaa Karjalan Kielen Seura ry:lle karjalan kielen ja kulttuurin opetuksen tehostamishankkeen toteuttamiseen.

Karjalan Kielen Seura ry käynnistää karjalan kielen ja kulttuurin opetuksen tehostamishankkeen tammikuussa 2018. Hanke pyrkii lisäämään karjalan kielen opetusta ja sitä kautta lisäämään kielen käyttöä suomalaisessa yhteiskunnassa, lisäämään karjalankielisiä kieli- ja kulttuurituotteita ja palveluita.

Hankkeella on myös tarkoitus lisätä karjalankielisen yhteisön omaa tietoisuutta itsestään, kielestään ja kulttuuristaan, kohottaa itsetuntoa ja lisätä yksimielisyyttä siitä, mikä on parasta toimintaa karjalan kielen ja kulttuurin voimaannuttamisessa.

- Karjalan kieli on suomen läheisin sukulaiskieli ja Suomen kotoperäinen vähemmistökieli, eli sitä on puhuttu Suomen alueella yhtä kauan kuin suomen kieltä. Karjalan kielellä on merkittävä vaikutus Suomen kulttuurihistorialle myös Kalevalan pohjana olleen kansanrunouden kautta. Karjalan kieli ja kulttuuri ovat uhanalaisia, joten Suomen itsenäisyyden juhlavuonna on syytä kiinnittää huomiota myös karjalan kielen ja kulttuurin voimaannuttamiseen, Rossi perustelee tiedotteessa aloitettaan.

Suomessa karjalan kieltä osaa puhua noin 5 000 henkilöä, mutta karjalaa ymmärtäviä on ainakin yli 15 000.

Kaikkiaan karjalan eri murteiden taitajia on maailmassa yhteensä alle 100 000. Euroopan alueellisten tai vähemmistökielten peruskirjan suojelemien kielten joukkoon karjalan kieli on lisätty vuonna 2009.